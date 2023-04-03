Tomas Bainotto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Bainotto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Bainotto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Bainotto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Bainotto {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Bainotto Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Atlético Sarmiento (Junin) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımına - tarihinde katılmıştır. Tomas Bainotto'nin Club Atlético Sarmiento (Junin) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomas Bainotto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Bainotto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Bainotto şuan Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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