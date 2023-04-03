Tomas Bainotto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Bainotto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tomas Bainotto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Bainotto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.