Tomas Baroni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Baroni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Baroni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Baroni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Baroni 25 Mayıs 1995 tarihinde San Justo (Santa Fe) şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Martín Baroni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Baroni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Baroni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 5 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Baroni'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Baroni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Baroni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Baroni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Baroni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2015 yılında Rafaela II

1 Temmuz 2016 yılında Rafaela

16 Ocak 2020 yılında Lorca Deportiva

31 Aralık 2020 yılında Rafaela

13 Temmuz 2021 yılında Estudiantes SL

1 Kasım 2021 yılında Bilinmiyor

28 Ocak 2022 yılında Juv. Unida (SL)

5 Şubat 2023 yılında Guillermo Brown

Tomas Baroni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Baroni şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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