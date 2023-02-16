Tomas Bastos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Bastos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Bastos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Bastos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Bastos 30 Nisan 1992 tarihinde Araguaína şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Almino Bastos da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Bastos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adequatesports yapmaktadır. Tomas Bastos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Bastos'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Bastos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Bastos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tomas Bastos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Bastos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2014 yılında Boa Esporte

31 Aralık 2014 yılında JMalucelli

27 Ocak 2015 yılında Botafogo

31 Aralık 2015 yılında JMalucelli

4 Mayıs 2016 yılında Ceará SC

31 Aralık 2016 yılında JMalucelli

12 Mayıs 2017 yılında Coritiba FC

1 Ocak 2018 yılında Atlético-GO

1 Ocak 2019 yılında JMalucelli

27 Ocak 2019 yılında Al-Hamriyah

19 Temmuz 2019 yılında Paysandu SC

13 Ocak 2020 yılında Operário-PR

1 Ocak 2023 yılında CSA

Tomas Bastos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Bastos şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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