Tomas Belmonte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Belmonte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Belmonte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Belmonte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Belmonte 27 Mayıs 1998 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Belmonte Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Tomas Belmonte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Tomas Belmonte'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomas Belmonte Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Belmonte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tomas Belmonte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Belmonte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Lanús II

1 Ocak 2018 yılında Lanús

Tomas Belmonte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Belmonte şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Tomas Belmonte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 17 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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