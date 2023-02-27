Tomas Bent Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Bent Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Bent Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Bent Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Bent Magnusson 14 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Bent Magnusson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Tomas Bent Magnusson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Bent Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Bent Magnusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Bent Magnusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Bent Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2019 yılında Framherjar

1 Ağustos 2019 yılında ÍBV U19

3 Ocak 2020 yılında ÍBV

9 Temmuz 2022 yılında Framherjar

16 Ekim 2022 yılında ÍBV

Tomas Bent Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Bent Magnusson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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