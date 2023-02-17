Tomas Berra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Berra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Berra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Berra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Berra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Berra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Berra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Berra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Berra 19 Şubat 1991 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Glênio Berra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Berra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nicoletti & Partners yapmaktadır. Tomas Berra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Berra'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Berraboyu ve yaşı kaç

Tomas Berra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Berra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Berra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Berra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2016 yılında Godoy Cruz II

26 Temmuz 2016 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2016 yılında Godoy Cruz II

11 Ağu 2017 yılında Santamarin

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2018 yılında Città Messina

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

31 Ağu 2019 yılında Cattolica SM

1 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

21 Aralık 2019 yılında Ghivizzano

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Aralık 2020 yılında Sarmiento (R)

29 Mart 2021 yılında Club Ciudad Bol

5 Ocak 2022 yılında Chacarita Jrs

12 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Tomas Berra kimdir

Tomas Berra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Berra şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Tomas Berra nereli

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