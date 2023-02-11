Tomas Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Blanco 17 Mart 1999 tarihinde Chajarí şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Blanco Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Blanco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Blanco'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Blanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Quilmes II

1 Ocak 2020 yılında Quilmes

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes BA

Tomas Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Blanco şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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