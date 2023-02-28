Tomas Bobcek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Bobcek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Bobcek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Bobcek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Bobcek 8 Eylül 2001 tarihinde Ružomberok şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Bobček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Bobcek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tomas Bobcek'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomas Bobcek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Bobcek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Bobcek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Bobcek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ruzomberok U19

1 Ocak 2019 yılında Ruzomberok B

1 Temmuz 2019 yılında Ruzomberok

Tomas Bobcek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Bobcek şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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