Tomas Bolzicco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Bolzicco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Bolzicco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Bolzicco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Bolzicco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Bolzicco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Bolzicco

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Bolzicco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Bolzicco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Bolzicco 29 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Bolzicco Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG Warriors yapmaktadır. Tomas Bolzicco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 10 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Tomas Bolzicco'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Bolziccoboyu ve yaşı kaç

Tomas Bolzicco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Bolzicco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Bolzicco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Bolzicco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında La Calera

30 Haziran 2017 yılında CA Unión

1 Temmuz 2017 yılında Sportivo Las Parejas

1 Temmuz 2018 yılında J.J. Urguiza

1 Temmuz 2019 yılında Aurora

24 Ocak 2020 yılında San Carlos

10 Kasım 2020 yılında Estudiantes BA

18 Ocak 2022 yılında CD Macará

5 Haziran 2022 yılında Estudiantes BA

Tomas Bolzicco kimdir

Tomas Bolzicco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Bolzicco şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Tomas Bolzicco nereli

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