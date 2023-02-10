Tomas Bottari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Bottari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Bottari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Bottari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Bottari 26 Nisan 2001 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Bottari Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Tomas Bottari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 13 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Bottari'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Bottari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Bottari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Bottari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Bottari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Nisan 2021 yılında Quilmes

17 Ocak 2022 yılında Club Flandria

31 Aralık 2022 yılında Quilmes

Tomas Bottari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Bottari şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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