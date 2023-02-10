Tomas Bugallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Bugallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Bugallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Bugallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Bugallo 27 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Bugallo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Tomas Bugallo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club II futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Bugallo'nin Arsenal Fútbol Club II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Bugallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Bugallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Bugallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Bugallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Arsenal FC II

Tomas Bugallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Bugallo şuan Arsenal Fútbol Club II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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