Tomas Cabadaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Cabadaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Cabadaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Cabadaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Cabadaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Cabadaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Cabadaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Cabadaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Cabadaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Cabadaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Cabadaj 19 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Cabadaj şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Cabadaj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Cabadaj'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Cabadaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Cabadaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Cabadaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Cabadaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sparta Praha B

21 Temmuz 2017 yılında Vlasim

30 Haziran 2018 yılında Sparta Praha B

1 Ağustos 2019 yılında FK Jablonec B

2 Ağustos 2019 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2020 yılında FK Jablonec B

22 Temmuz 2021 yılında MFK Vyskov

Tomas Cabadaj kimdir

Tomas Cabadaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Cabadaj şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Sokol Libiš (2004 - 2006)
AC Sparta Praha (2006 - 2016)

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Tomas Cabadaj nereli

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