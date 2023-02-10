Tomas Cardona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Cardona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Cardona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Cardona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Cardona 10 Ekim 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Cardona Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Cardona, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Cardona'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Cardona Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Cardona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tomas Cardona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Cardona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında San Lorenzo II

20 Ocak 2016 yılında Defensa

30 Haziran 2017 yılında San Lorenzo II

27 Temmuz 2017 yılında Godoy Cruz

16 Ocak 2018 yılında San Lorenzo II

17 Ocak 2018 yılında Godoy Cruz

25 Ağu 2020 yılında Las Palmas

30 Haziran 2021 yılında Godoy Cruz

7 Temmuz 2021 yılında Defensa

Tomas Cardona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Cardona şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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