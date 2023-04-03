Tomas Carvalho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Carvalho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Carvalho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Carvalho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Carvalho 10 Kasım 2001 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Varela Carvalho şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Carvalho Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM SPAIN yapmaktadır. Tomas Carvalho, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Carvalho'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tomas Carvalho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Carvalho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Setúbal FC U17
1 Temmuz 2017 yılında Belenenses U17
1 Temmuz 2018 yılında Belenenses U19
1 Temmuz 2019 yılında Amora U19
1 Temmuz 2020 yılında Cova Piedade 23
1 Temmuz 2021 yılında Cova Piedade
1 Temmuz 2022 yılında Mafra A23
Tomas Carvalho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Carvalho şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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