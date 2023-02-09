Tomas Castro Ponce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Castro Ponce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Castro Ponce kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Castro Ponce ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Castro Ponce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Castro Ponce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Castro Ponce

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Castro Ponce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Castro Ponce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Castro Ponce 3 Mart 2001 tarihinde Concarán şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás Ezequiel Castro Ponce şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Castro Ponce Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Tomas Castro Ponce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Castro Ponce'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Castro Ponceboyu ve yaşı kaç

Tomas Castro Ponce Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Castro Ponce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Castro Ponce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Castro Ponce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında River Plate II

7 Ocak 2022 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2022 yılında River Plate II

1 Ocak 2023 yılında River Plate

Tomas Castro Ponce kimdir

Tomas Castro Ponce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Castro Ponce şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomas Castro Ponce nereli

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