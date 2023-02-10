Tomas Conechny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Conechny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Conechny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Conechny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Conechny 30 Mart 1998 tarihinde Comodoro Rivadavia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás José Conechny şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Conechny Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Conechny, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Conechny'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomas Conechny Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/tomiconechny/

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Tomas Conechny Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Conechny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Conechny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Conechny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında San Lorenzo II

17 Temmuz 2018 yılında Portland

29 Nisan 2019 yılında Portland 2

20 Temmuz 2019 yılında Portland

21 Temmuz 2019 yılında San Lorenzo II

22 Temmuz 2019 yılında Portland

23 Temmuz 2019 yılında Portland 2

30 Kasım 2019 yılında Portland

15 Nisan 2021 yılında Maldonado

1 Ocak 2022 yılında Almagro

1 Ocak 2023 yılında Godoy Cruz

Tomas Conechny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Conechny şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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