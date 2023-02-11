Tomas Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Correa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Correa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Correa 26 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás Correa Cavigliasso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Correa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Correa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Correa'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Correa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Correa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Correa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Correa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında AAE II

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes RC

Tomas Correa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Correa şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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