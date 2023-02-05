Tomas Cuello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Cuello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Cuello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Cuello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Cuello 5 Mart 2000 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás Esteban Cuello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Cuello Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Tomas Cuello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Cuello'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomas Cuello Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomascuello28/

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Tomas Cuello Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Cuello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Cuello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Cuello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Nisan 2017 yılında Atl. Tucumán

15 Mayıs 2020 yılında RB Bragantino

31 Aralık 2021 yılında Atl. Tucumán

23 Şubat 2022 yılında Athletico-PR

Tomas Cuello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Cuello şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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