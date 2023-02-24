Tomas Dobrev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Dobrev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Dobrev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Dobrev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Dobrev 1 Eylül 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Томас Василев Добрев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Dobrev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Dobrev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Dobrev'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Dobrev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Dobrev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Dobrev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Dobrev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Strumska Slava

Tomas Dobrev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Dobrev şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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