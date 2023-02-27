Tomas Dombrauskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Dombrauskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Dombrauskis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Dombrauskis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Dombrauskis 24 Eylül 1996 tarihinde Plunge şehrinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Dombrauskis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Dombrauskis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai takımına 4 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tomas Dombrauskis'nin FK Riteriai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Dombrauskis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dambrra/

Tomas Dombrauskis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Dombrauskis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Dombrauskis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Dombrauskis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2011 yılında Leicester U18

1 Temmuz 2015 yılında Utenis

1 Ocak 2017 yılında Dziugas

12 Ocak 2018 yılında Palanga

4 Temmuz 2019 yılında Riteriai

Tomas Dombrauskis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Dombrauskis şuan FK Riteriai takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Tomas Dombrauskis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U17 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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