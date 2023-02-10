Tomas Durso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Durso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Durso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Durso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Durso 26 Şubat 1999 tarihinde La Plata, Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Durso Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Durso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Tomas Durso'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Durso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Durso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Durso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Durso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Gimnasia II

1 Ocak 2019 yılında Gimnasia

Tomas Durso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Durso şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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