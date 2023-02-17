Tomas Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Fernandez 18 Mayıs 1999 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Fernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JLDA yapmaktadır. Tomas Fernandez, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Fernandez'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tomas Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2019 yılında Gimnasia II

1 Ocak 2022 yılında Gimnasia

1 Şubat 2022 yılında Ferro (GP)

31 Aralık 2022 yılında Gimnasia

Tomas Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Fernandez şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.