Tomas Fruhwald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Fruhwald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Fruhwald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Fruhwald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Fruhwald 23 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Fruhwald Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Fruhwald'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomas Fruhwald Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Fruhwald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Fruhwald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Fruhwald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2018 yılında FC Nitra Altyapı

12 Temmuz 2019 yılında Ruzomberok U19

1 Ocak 2021 yılında Ruzomberok

Tomas Fruhwald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Fruhwald şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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