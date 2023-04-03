Tomas Fuksa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Fuksa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Fuksa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Fuksa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Fuksa 5 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Fuksa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Fuksa Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Fuksa'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomas Fuksa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Fuksa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Zlin U19
25 Şubat 2022 yılında HS Kromeriz U19
5 Ağustos 2022 yılında FC Zlin U19
Tomas Fuksa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Fuksa şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Baťov (2012 - 2016)
1.FC Slovácko (2016 - 2018)
SK Hanácká Slavia Kroměříž (2018)
FC FASTAV Zlín (2018 - 2022)
SK Hanácká Slavia Kroměříž (2022)
FC Trinity Zlín (2022 - )
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