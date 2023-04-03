Tomas Fuksa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Fuksa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tomas Fuksa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Fuksa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.