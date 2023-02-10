Tomas Galvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Galvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Galvan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Galvan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Galvan 11 Nisan 2000 tarihinde El Talar şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás Ezequiel Galván şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Galvan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Leduar Football yapmaktadır. Tomas Galvan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Galvan'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Galvan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Galvan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Galvan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Galvan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında River Plate II

6 Ocak 2022 yılında Defensa

31 Aralık 2022 yılında River Plate II

25 Ocak 2023 yılında CA Colón

31 Aralık 2023 yılında River Plate II

Tomas Galvan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Galvan şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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