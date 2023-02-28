Tomas Giraldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Giraldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Giraldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Giraldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Giraldo 8 Mart 2003 tarihinde Medellin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kanada,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Tomas Giraldo Ortiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Giraldo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HFX Wanderers FC futbol takımında oynamaktadır. HFX Wanderers FC takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Giraldo'nin HFX Wanderers FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Giraldo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomy.giraldo/

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Tomas Giraldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Giraldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Giraldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Giraldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Haziran 2020 yılında Montreal

12 Şubat 2021 yılında FC Edmonton

30 Kasım 2021 yılında Montréal

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2023 yılında HFX Wanderers

Tomas Giraldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Giraldo şuan HFX Wanderers FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Tomas Giraldo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U17 takımında 14 numaralı formasıyla 2 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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