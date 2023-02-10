Tomas Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Gonzalez 18 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Gonzalez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Gonzalez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Gonzalez'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomas Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tomas Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2022 yılında Nueva Chicago

8 Temmuz 2022 yılında CA Unión

Tomas Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Gonzalez şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.