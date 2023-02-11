Tomas Granitto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Granitto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Granitto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Granitto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Granitto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Granitto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Granitto

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Granitto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Granitto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Granitto 12 Haziran 1993 tarihinde San Salvador şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen El Salvador,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás Granitto Heesch şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Granitto Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Granitto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Granitto'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Granittoboyu ve yaşı kaç

Tomas Granitto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Granitto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Granitto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Granitto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında L.A. Firpo

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2015 yılında FC Edmonton

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

4 Mart 2016 yılında Swope Park

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

17 Mart 2017 yılında Portland 2

22 Şubat 2018 yılında Miami United

19 Ocak 2019 yılında Miami FC

1 Ocak 2021 yılında FAS

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2022 yılında CD Águila

1 Ocak 2023 yılında All Boys

Tomas Granitto kimdir

Tomas Granitto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Granitto şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Tomas Granitto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

El Salvador takımında 23 numaralı formasıyla 27 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Tomas Granitto nereli

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