Tomas Grigar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Grigar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Grigar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Grigar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Grigar 1 Şubat 1983 tarihinde Opava şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Grigar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Grigar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Grigar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 1 Ocak 2009 tarihinde katılmıştır. Tomas Grigar'nin FK Teplice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Grigar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Grigar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Grigar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Grigar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Vitkovice

1 Temmuz 2003 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2008 yılında Sparta Praha B

1 Ocak 2009 yılında Teplice

Tomas Grigar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Grigar şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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