Tomas Guidara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Guidara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Guidara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Guidara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Guidara 13 Mart 1996 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás Ezequiel Guidara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Guidara Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAPITAL GROUP SM yapmaktadır. Tomas Guidara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tomas Guidara'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Guidara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomiguidara/

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Tomas Guidara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Guidara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Guidara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Guidara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Belgrano II

1 Temmuz 2017 yılında Belgrano

1 Temmuz 2019 yılında Vélez Sarsfield

Tomas Guidara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Guidara şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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