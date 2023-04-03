Tomas Gutierres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Gutierres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Gutierres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Gutierres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Gutierres 23 Ağustos 2002 tarihinde Barreiro şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Barrocas Gutierres şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Gutierres Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sferico Sports Management yapmaktadır. Tomas Gutierres, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Gutierres'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tomas Gutierres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Gutierres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Belenenses S15
1 Temmuz 2017 yılında Belenenses U17
1 Temmuz 2019 yılında Belenenses U19
1 Temmuz 2020 yılında B. SAD U23
1 Ağustos 2022 yılında CF Estrela U23
Tomas Gutierres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Gutierres şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.
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