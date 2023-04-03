Tomas Gutierres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Gutierres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tomas Gutierres kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Gutierres ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.