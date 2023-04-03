Tomas Hajek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Hajek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Hajek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Hajek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Hajek 1 Mayıs 2002 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Hájek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Hajek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Hajek, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Mlada Boleslav B futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav B takımına 5 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Hajek'nin FK Mlada Boleslav B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomas Hajek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Hajek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında SK Slavia U19
1 Temmuz 2021 yılında Slavia Prag B
5 Mart 2022 yılında Ml. Boleslav B
Tomas Hajek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Hajek şuan FK Mlada Boleslav B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AFK Veltrusy (2008-2011), SK Slavia Praha (2011-2021)
Tomas Hajek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Çek Cumhuriyeti U17 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.
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