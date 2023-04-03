Tomas Hrncir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Hrncir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Hrncir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Hrncir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Hrncir 26 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Hrnčíř şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Hrncir Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Pardubice B futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Hrncir'nin FK Pardubice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomas Hrncir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Hrncir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Pardubice U19
1 Temmuz 2022 yılında Pardubice B
Tomas Hrncir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Hrncir şuan FK Pardubice B takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Spartak Choceň (2009 - 2011)
TJ Sokol Sruby (2011 - 2014)
FK Pardubice (2014 - 2022)
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