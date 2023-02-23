Tomas Huk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Huk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Huk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Huk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Huk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Huk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Huk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Huk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Huk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Huk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Huk 22 Aralık 1994 tarihinde Košice şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Huk şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Huk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Tomas Huk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tomas Huk'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomas Huk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Huk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Huk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Huk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında MFK Košice

17 Şubat 2016 yılında Dunajska Streda

1 Temmuz 2019 yılında Piast Gliwice

Tomas Huk kimdir

Tomas Huk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Huk şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Tomas Huk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya takımında 5 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Tomas Huk nereli

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