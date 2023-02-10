Tomas Jacob kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Jacob Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Jacob adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Jacob Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Jacob 20 Nisan 2004 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Jacob Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Extra Ball S.A. yapmaktadır. Tomas Jacob, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys II futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Jacob'nin CA Newell's Old Boys II ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomas Jacob Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Jacob isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Jacob Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Jacob futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Newell's II

Tomas Jacob Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Jacob şuan CA Newell's Old Boys II takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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