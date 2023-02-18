Tomas Jakos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Jakos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Jakos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Jakos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Jakos 2 Kasım 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovenya,Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Jakos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Jakos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Jakos'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Jakos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Jakos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tomas Jakos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Jakos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında NK Svoboda

4 Ağu 2022 yılında NK Dob

Tomas Jakos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Jakos şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.