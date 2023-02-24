Tomas Kiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Kiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Kiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Kiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Kiri 2 Ocak 2005 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Kiri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Kiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Kiri'nin KF Tirana ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomas Kiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Kiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Kiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Kiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2019 yılında KF Vllaznia U17

8 Ekim 2020 yılında Shkëndija U19

2 Şubat 2022 yılında KF Tirana U21

1 Temmuz 2022 yılında KF Tirana

Tomas Kiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Kiri şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Tomas Kiri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U17 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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