Tomas Klvacek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Klvacek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Klvacek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Klvacek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Klvacek 3 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Klváček şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Klvacek Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Klvacek'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomas Klvacek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Klvacek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Şubat 2019 yılında Slovacko U17
10 Eylül 2019 yılında Karvina U17
1 Temmuz 2020 yılında Karvina U19
1 Temmuz 2022 yılında MFK Karvina B
Tomas Klvacek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Klvacek şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Těrlicko (2009 - 2014)
MFK Karviná (2014 - 2019)
1.FC Slovácko (2019)
MFK Karviná (2019 - 2022)
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