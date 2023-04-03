Tomas Kolinek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Kolinek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Kolinek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Kolinek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Kolinek 13 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Kolínek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Kolinek Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Kolinek'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomas Kolinek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Kolinek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Sparta Prag U19
Tomas Kolinek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Kolinek şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Aritma Praha (2012 - 2017)
FK Dukla Praha (2017 - 2019)
AC Sparta Praha (2019 -)
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