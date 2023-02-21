Tomas Kucera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Kucera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Kucera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Kucera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Kucera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Kucera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Kucera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Kucera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Kucera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Kucera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Kucera 20 Temmuz 1991 tarihinde Havlíčkův Brod şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Kučera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Kucera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 17 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Tomas Kucera'nin FK Teplice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Kucera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Kucera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Kucera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Kucera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Jihlava B

1 Ocak 2011 yılında Jihlava

23 Temmuz 2013 yılında Hradec Kralove

31 Aralık 2013 yılında Jihlava

1 Temmuz 2015 yılında Viktoria Plzen

1 Ocak 2016 yılında Jihlava

30 Haziran 2016 yılında Viktoria Plzen

2 Eylül 2016 yılında Teplice

16 Şubat 2017 yılında Viktoria Plzen

17 Şubat 2017 yılında Teplice

Tomas Kucera kimdir

Tomas Kucera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Kucera şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Slovan Havlíčkův Brod (1999 - 2002)
FC Vysočina Jihlava (2002 - 2010)

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Tomas Kucera nereli

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