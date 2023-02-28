Tomas Lezcano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Lezcano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Lezcano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Lezcano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Lezcano 24 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Eliezer Lezcano Olmedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Lezcano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Lezcano'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Lezcano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Lezcano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Lezcano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Lezcano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Gen. Caballero

Tomas Lezcano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Lezcano şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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