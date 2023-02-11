Tomas Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Lopez 27 Haziran 1997 tarihinde Curuzú Cuatiá şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás Leónides López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Lopez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Lopez'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Quilmes

19 Şubat 2021 yılında GyE Mendoza

1 Ocak 2023 yılında Brown Adrogué

Tomas Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Lopez şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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