Tomas Maganete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Maganete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Maganete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Maganete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Maganete 1 Ocak 2003 tarihinde Vila Nova de Gaia şehrinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Maganete Silva Fonseca şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Maganete Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Maganete'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tomas Maganete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Maganete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Boavista Sub-15
1 Temmuz 2018 yılında Boavista Sub-17
1 Temmuz 2019 yılında Rio Ave Juvenis
1 Ocak 2021 yılında Rio Ave A23
Tomas Maganete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Maganete şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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