Tomas Magnano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Magnano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Magnano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Magnano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Magnano 14 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Magnano Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Magnano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club II futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tomas Magnano'nin Arsenal Fútbol Club II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Magnano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Magnano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Magnano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Magnano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Arsenal FC II

Tomas Magnano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Magnano şuan Arsenal Fútbol Club II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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