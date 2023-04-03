Tomas Malenak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Malenak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Malenak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Malenak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Malenak 15 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Maleňák şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Malenak Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Malenak'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomas Malenak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Malenak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Zlin U19
Tomas Malenak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Malenak şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Drslavice (2011 - 2012)
TJ Sokol Hradčovice (2012 - 2016)
ČSK Uherský Brod (2016 - 2020)
FC Fastav Zlín (2020 -)
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