Tomas Mantia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Mantia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Mantia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Mantia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Mantia 2 Şubat 1993 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás Hernán Mantía şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Mantia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Tomas Mantia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Mantia'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Mantia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Mantia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Mantia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Mantia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tiro Federal

1 Temmuz 2015 yılında Defensores (VR)

1 Temmuz 2017 yılında CA Alvarado

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2022 yılında Club Flandria

1 Ocak 2023 yılında All Boys

Tomas Mantia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Mantia şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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