Tomas Marchiori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Marchiori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Marchiori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Marchiori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Marchiori 20 Haziran 1995 tarihinde Godoy Cruz şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás Ignacio Marchiori şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Marchiori Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Tomas Marchiori, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Marchiori'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Marchiori Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomasmarchiori/

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Tomas Marchiori Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Marchiori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Marchiori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Marchiori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında GyE Mendoza

2 Ekim 2020 yılında Atl. Tucumán

31 Aralık 2021 yılında GyE Mendoza

1 Ocak 2022 yılında Atl. Tucumán

Tomas Marchiori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Marchiori şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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