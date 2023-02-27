Tomas Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Martinez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Martinez 7 Mart 1995 tarihinde Béccar şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Martinez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Tomas Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Martinez'nin FBC Melgar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomiimartinez30/

Tomas Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında River Plate

18 Ağustos 2015 yılında CD Tenerife

2 Şubat 2016 yılında River Plate

3 Şubat 2016 yılında Defensa

30 Haziran 2016 yılında River Plate

1 Temmuz 2016 yılında SC Braga

17 Temmuz 2017 yılında Houston

1 Şubat 2021 yılında Defensa

5 Ocak 2022 yılında Aldosivi

1 Ocak 2023 yılında FBC Melgar

Tomas Martinez kimdir

Tomas Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Martinez şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Tomas Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomas Martinez nereli

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