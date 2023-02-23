Tomas Mikinic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Mikinic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Mikinic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Mikinic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Mikinic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Mikinic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Mikinic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Mikinic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Mikinic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Mikinic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Mikinic 22 Kasım 1992 tarihinde Trnava şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Mikinič şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Mikinic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-PRO Players Agency s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 16 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Tomas Mikinic'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Mikinic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Mikinic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Mikinic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Mikinic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Spartak Trnava

1 Temmuz 2013 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2014 yılında Spartak Trnava

1 Ağustos 2014 yılında Zlate Moravce

30 Haziran 2015 yılında Spartak Trnava

1 Eylül 2015 yılında Podbrezova

30 Haziran 2016 yılında Spartak Trnava

15 Ağustos 2016 yılında SKF Sered

30 Haziran 2017 yılında Spartak Trnava

17 Ağustos 2017 yılında MFK Zvolen

16 Ocak 2018 yılında Odra Opole

Tomas Mikinic kimdir

Tomas Mikinic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Mikinic şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Spartak Trnava

Tomas Mikinic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Tomas Mikinic nereli

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