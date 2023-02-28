Tomas Nemcik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Nemcik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Nemcik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Nemcik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Nemcik 19 Nisan 2001 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Nemčík şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Nemcik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Nemcik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 18 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tomas Nemcik'nin MSK Zilina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Nemcik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomas.nemcik/

Tomas Nemcik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Nemcik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tomas Nemcik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Nemcik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında MSK Zilina U19

1 Temmuz 2019 yılında MSK Zilina B

18 Temmuz 2020 yılında MSK Zilina

Tomas Nemcik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Nemcik şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Tomas Nemcik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Slovakya U16 takımında 3 numaralı formasıyla 17 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.